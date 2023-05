Wat met Guldensporenslag, collaboratie en Jodenvervolging? Hoe de Vlaamse canon de heikele kwesties aanpakt

Over de betekenis van 1302 en de Guldensporenslag: "Een overwinning van het gewone volk"

"Op 11 juli 1302 kwam het tot een veldslag tussen de Franse troepen en de stedelijke milities en de aanhangers van de graaf: de zogenoemde Guldensporenslag. De Fransen onderschatten de vastberadenheid van georganiseerd voetvolk tegen ridders te paard. De overwinning van het gewone volk maakte indruk in heel Europa. Enkele jaren later sloegen de Fransen met succes terug, maar uiteindelijk slaagde de Franse koning er niet in het graafschap Vlaanderen aan zich te onderwerpen. De opstand van 18 mei 1302 en het militaire treffen op 11 juli 1302 zijn door 19e-eeuwse Belgische (geschied)schrijvers in het collectieve geheugen geëtst als nationale heldendaden. In werkelijkheid maakten de gebeurtenissen deel uit van een feodale en sociale strijd die zich afspeelde over een langere periode."

Over de heksenprocessen: "Vaak een milde straf"

"Tussen de 15e en de 18e eeuw vonden in de Zuidelijke Nederlanden heel wat heksenprocessen plaats. Hoeveel mensen er gemarteld en terechtgesteld werden, weten we niet precies. Heel wat archieven gingen namelijk verloren. Uit de bewaarde processtukken blijkt wel dat heksen vaak een "milde" straf kregen, zoals verbanning. Anderen werden vrijgelaten – vaak kwam het niet tot een proces. Toch kwamen er in het graafschap Vlaanderen tussen 1450 en 1680 minstens tweehonderd "heksen" op de brandstapel terecht."

Over de kolonisatie van Congo: "Brutale exploitatie"

"Ook in de Onafhankelijke Congostaat legden (Belgische bedrijven) treinsporen aan om de Congolese rijkdommen te kunnen exploiteren. De dwangarbeid en de erbarmelijke werkomstandigheden maakten er veel slachtoffers onder de Congolese werkkrachten."

"Antwerpen werd vanaf het einde van de 19e eeuw ook de draaischijf in de brutale exploitatie van de Onafhankelijke Congostaat, later Belgisch Congo. Schepen transporteerden vanaf 1895 natuurlijke rijkdommen zoals rubber, ivoor en koper."

"Voor Leopold II en zijn medewerkers was Congo een investering die moest renderen. De stijgende vraag naar rubber vanaf de jaren 1890 maakte van Congo een rijke bron van inkomsten. Om die te maximaliseren werden Congolezen gedwongen om rubber te oogsten. Dat ging gepaard met wreedheden op grote schaal, die internationaal veel kritiek kregen. Het gewelddadige regime van Leopold II leidde samen met de slaapziekte-epidemie tot een sterke bevolkingsafname. In 1908 nam de Belgische staat de macht over en werd Congo een Belgische kolonie."

"Ook na de Belgische overname in 1908 betekende kolonisatie voor de Congolezen in de eerste plaats bezetting en onderwerping: gedwongen belastingen en dwangarbeid in de kopermijnen, bij de aanleg van wegen of in de plantages. Repressie deed hen in de pas lopen. De winsten gingen naar een kleine groep Belgische ondernemers. Antwerpen en Brussel waren draaischijven in de koloniale handel."

Over de Jodenvervolging vanaf 1942: "Zeer verregaande medewerking in Antwerpen".

"Bij gebrek aan centrale richtlijnen konden lokale gezaghebbers zelf kiezen hoe ver ze meegingen in de uitvoering van de Duitse politiek. De meeste steden en gemeenten voerden zonder veel vragen de anti-Joodse politiek van de Duitsers uit. Ze controleerden de naleving van de anti-Joodse verordeningen en signaleerden overtredingen bij de bezetter. Vaak hadden ambtenaren het gevoel dat ze toch niets aan de situatie konden veranderen. Soms speelden antisemitisme, dat al voor de oorlog in België aanwezig was, en een pro-Duitse houding een bepalende rol. Dat was het geval in Antwerpen, waar de burgemeester en de politiediensten een zeer verregaande medewerking verleenden aan de razzia’s van augustus en september 1942."

Over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog: "Maatschappelijke discussie"

"Ook individuele Vlamingen kozen voor het nationaalsocialisme. Ze voelden culturele verwantschap met het Duitse volk, stelden hun hoop voor een betere toekomst op Hitler als autoritaire leider, handelden uit antisemitische overtuiging of waren uit op persoonlijke of economische voordelen. Ook sommige ondernemers werkten voor de Duitsers en maakten zo grote winsten. Tussen 1944 en 1949 vervolgde en bestrafte het Belgische gerecht tienduizenden burgers wegens collaboratie. Maar al onmiddellijk bij de bevrijding koelde de bevolking haar woede op al wie met de bezetter had samengewerkt of daarvan werd verdacht. Die straatrepressie bleef in het collectieve geheugen gegrift. De collaboratie en haar bestraffing zorgen tot vandaag voor maatschappelijke discussie."