Goele en Stefy stellen hun kunstwerken voor bij heropening rolstoelpad

Pelt

Twee jaar geleden werd het rolstoelpad vlakbij het MS-revalidatiecentrum opgewaardeerd tot ‘Wandelen met Wielen’ en was er aandacht voor kunst langs het traject. De foto’s op het pad werden recent vernieuwd en vormen een permanente bloemlezing uit de inzendingen van de vorige edities van Lens op de Mens, het internationaal fotofestival dat volgende maand weer start in Pelt. Bij de officiële voorstelling zaterdag werd ook een expositie geopend van Goele Peters en Stefy Geerts, allebei kunstenaars en bewoners van Lindelheide bij De Klimroos. Goele Peters studeerde in juni 2021 af met in de optie schilderkunst aan de Kunstacademie Maasmechelen waar ze met haar werk de juryprijs won. Met acrylverf, oliepastels en nagellakken geeft ze botanische vrouwelijkheid en lichtheid weer. Op de tekeningen van Stefy Geerts zijn haar huisdieren te zien, getekend in pastel met potlood en pen. Elk werk vertelt een eigen verhaal. De expositie van beide kunstenaars loopt nog tot 14 mei in Trefpunt De Gorten aan de Boemerangstraat. (gvb)