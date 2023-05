Mercedes van 65 jaar oud publiekstrekker op parade van oldtimers

Peer

Al vanaf 2013 zorgen de organisatoren van Classic Cars Friends Peer van begin mei tot half september voor volle straten en pleinen tijdens de wekelijkse parades en shows van oldtimers. Op donderdagavond was het de beurt aan Duitse Classic Cars en kofferbakverkoop. Zo stond er een Mercedes-Benz 300 d van 65 jaar oud. De trotse eigenaar Carool Baeten heeft hem al 15 jaar in zijn bezit. In het totaal zijn er maar 3.077 stuks van deze prachtige wagen gemaakt. Tijdens deze eerste editie van CCFP kregen ook alle inzittenden van een oldtimer een gratis ijsje. De muziek werd verzorgd door de Prins JR band. De oldtimers lokten heel wat kijklustigen naar Peer-centrum. “Op 25 juni vieren we ons 10-jarig bestaan. Dat is uitzonderlijk op een zondag van 12 uur tot 20 uur. De toegang is zoals altijd gratis”, vertelt Maurits Pulgré, voorzitter van CCFP. (peb)