Noorderhart stippelt wandeling uit: helpt bij het herkennen signalen van beroerte

Een beroerte of CVA is een verstoring in de doorbloeding van de hersenen waardoor het hersenweefsel acuut onvoldoende zuurstof krijgt. Daardoor raakt het weefsel beschadigd. “Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 Belgen een herseninfarct”, luidt het bij Noorderhart dat streeft om een zo groot mogelijk doelpubliek te sensibiliseren en te informeren over de symptomen en wat kan je doen. “Omdat beweging een belangrijke factor is in de preventie van een beroerte, ontwikkelde Noorderhart samen met een aantal Vlaamse ziekenhuizen de ‘FAST 4-WARDwandeling’. Hiermee wordt een actieve levensstijl gestimuleerd, wat een belangrijke factor is in de preventie van een beroerte.”

De FAST 4-WARDwandeling aan Noorderhart Revalidatie & MS kan via de app ‘izi.TRAVEL’ gedownload worden of gevolgd via een papieren brochure. Deze laatste kan aan het onthaal van Noorderhart Revalidatie & MS of aan de verpleging gevraagd worden. Tijdens de wandeling worden vragen gesteld die kunnen helpen om de signalen van een beroerte te herkennen. “De belangrijkste test om een beroerte te herkennen, is het woord FAST dat staat voor Face (Kijk of de mond scheef staat), Arm (Kijk of arm of been minder goed beweegt), Speech (Luister of de persoon onduidelijk spreekt) en Time (Stel vast hoe laat de verschijnselen begonnen zijn. Bel onmiddellijk 112, elke minuut telt). “ Mooi meegenomen, wie deelneemt aan de wandeling maakt bovendien kans op filmtickets.

