Astana-renner vertelt waarom hij ei in achterzak van Evenepoel propte: “Er zit niets achter, het was gewoon voor de fun”

Simone Velasco dus! De laatst overgeblevene van de vroege vlucht in Luik-Bastenaken-Luik, gisteren nog knap achtste in de derde Giro-etappe. Maar toch ook een beetje bekend als de renner die gisteren een ei in de achterzak van de roze trui van Remco Evenepoel propte. Die wist ook geen zinnig woord te vertellen over het wat en waarom van de actie. En dus werd Velasco vanochtend zelf aan de tand gevoeld. “Voor de start kwam Fortunato (renner Eolo Kometa, red) naast mij staan en stak het ei in mijn achterzak”, aldus Velasco. “Dit is voor de finale, zei hij. Ik dacht, wacht, en ging naast Remco rijden en stak het ei in zijn achterzak. Hij was echt verbaasd maar Italianen zijn dan ook gek. Waarom een ei? Weet ik niet. Het zat in mijn achterzak. Het was gewoon voor de fun. Remco zei nog dat hij hoopte dat het goed gekookt was.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen