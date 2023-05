Hoe 11-jarige Demi erin slaagde Big Brother-sterren naar haar school te halen

Oudsbergen

Kiara, Jolien en Michelangelo uit Big Brother brachten onverwacht een bezoek aan de Opglabbeekse basisschool De Lettertuin. Hiermee gingen ze in op de vraag van leerlinge Demi Derossi (11). “Big Brother is wel eens een onderwerp in de klas. Demi stelde voor om hen uit te nodigen voor een handtekensessie en fotoshoot”, schetst juf Ilse. De juf motiveerde Demi en ondersteunde het initiatief. Het sein voor Demi met mama Latifa en andere ouders om een leuk verrassend ontmoetingsmoment tijdens de speelpauze op school te organiseren. “Top dat Kiara, Jolien en Michelangelo ingingen op onze vraag en tijd voor ons maakten. We kregen een handtekening en mochten samen met hen op de foto”, klinkt het bij Demi en de andere leerlingen van de vijfde klas. De Big Brother-kandidaten maakten ruim tijd voor selfies met de kinderen/ “Leuk om deze enthousiaste kinderen te ontmoeten. Dat het Big Brother-programma zo bij de kinderen leeft, en hen al op jonge leeftijd bezighoudt, dat hadden we niet verwacht”, zeggen Kiara, Jolien en Michelangelo. (rdr)