Dezelfde ‘betogers’ in een meerdere Europese steden: Rusland zet anti-Oekraïense demonstraties in scène

Russische geheimen diensten sturen ‘nepdemonstranten’ uit om te infiltreren in bestaande betogingen in grote Europese steden, waaronder Brussel. Dat blijkt uit een onderzoek van een groep Europese mediakanalen, waaronder het Deense DR en het Franse Le Monde. De beelden van de nepdemonstranten, die betogen tegen Oekraïne, de EU en de NAVO, moeten verdeeldheid creëren in Europa.

Op sociale media doen foto’s en video’s de ronde van betogingen tegen Oekraïne, de Europese Unie en de NAVO in grote Europese steden zoals Brussel, Parijs, Madrid en Den Haag. De beelden moeten doen uitschijnen dat er in heel Europa gedemonstreerd wordt tegen westerse wapenhulp voor Oekraïne. Maar, opvallend: op de foto’s zijn vaak dezelfde drie mannen te zien die vaak identiek dezelfde bordjes met anti-Oekraïense boodschappen vasthouden. Ze zijn op precies dezelfde manier geschreven, met precies dezelfde spelfouten.

De betogingen hebben voor alle duidelijkheid wel degelijk plaatsgehad, maar gingen over heel andere thema’s dan de oorlog in Oekraïne. Zo duikt een man die op 28 januari te zien was op een demonstratie in Den Haag drie dagen later ook op bij een betoging in Brussel. Beide keren houdt hij een bord vast met de boodschap: “Don’t send arms to Ukraine! Zelensky bombs Donetsk and Luhansk!” Maar de demonstratie in Den Haag was een klimaatbetoging en die in onze hoofdstad ging over de werkdruk in de zorgsector. Op dezelfde manier ‘kaapten’ de nepdemonstranten een betoging in Parijs tegen de omstreden pensioenhervorming in Frankrijk. In totaal zijn de mannen overigens al opgedoken bij vier demonstraties in onze hoofdstad: naast die voor de zorgsector gaat het om drie vakbondsacties.

Dezelfde man op een klimaatdemonstratie in Den Haag en op een betoging voor de zorgsector in Brussel. Rechts op de achtergrond zien we de groene vlaggen van vakbond ACV. — © DR

Gelekte documenten

De groep internationale media uit Denemarken, Zweden, Noorwegen, Duitsland en Frankrijk mediamerken zegt Rusland al in verband te kunnen brengen met tien ‘nepdemonstraties’ in grote Europese steden, die plaatshadden tussen december 2022 en maart 2023. Alle tien hebben ze eigenlijk maar één ding gemeen: ze gingen helemaal níét over de oorlog in Oekraïne. En toch was telkens het doel van de nepdemonstranten om Oekraïne, de Europese Unie en Turkije in diskrediet te brengen, onenigheid te zaaien in Europa en de toetreding van Zweden tot de NAVO te bemoeilijken. Dat blijkt uit gelekte Russische overheidsdocumenten die de media konden inkijken.

Beelden van de demonstraties zijn op een Youtube-kanaal geplaatst, waar ze worden beschreven als grote volksprotesten tegen Oekraïne en de NAVO. — © DR.

Studenten

Het zijn overigens niet de nepdemonstranten zelf die achter de verspreiding van de beelden zitten. Volgens DR gaat het om twee studenten in Sint-Petersburg die enkele jaren geleden vanuit Algerije en Marokko naar Rusland zijn verhuisd om er te studeren. Zij deelden de beelden via een (inmiddels verwijderd) Youtube-kanaal en in Facebook-groepen die in totaal zo’n 350.000 leden tellen, vergezeld van de boodschap dat Europa zich kant tegen Oekraïne. In een reactie aan DR zegt Søren Liborius van de Europese Dienst voor Extern Optreden dat het realistisch is dat de twee studenten de beelden delen in opdracht van een Russische inlichtingendienst.

Gevraagd om een reactie noemt de Algerijn de bevindingen van DR “een poging tot laster”, de Marokkaan ontkent zijn betrokkenheid bij de beïnvloedingscampagne en beweert gehackt te zijn. De Russische overheid heeft (nog) niet gereageerd op vragen van de betrokken journalisten.