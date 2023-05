Nieuwerkerken feest en ravot vier dagen lang op gemeenteplein

Nieuwerkerken

Met ‘Nieuwerkerken ravot!’ kwam er op zondag een einde aan vier dagen feest in het hartje van het dorp. Drie dagen lang werd er door alle leeftijden gedanst in een spiegeltent op het gemeenteplein, allemaal onder het motto ‘Nieuwerkerken feest!’. Op de vierde

Bijzonder: een kindershow in een retro spiegeltent

dag ging in die tent een kindershow door. Bovendien stond het hele plein vol met kleine en grote springkastelen en attracties. Speciaal voor de gelegenheid was ook een gedeelte van de Kerkstraat afgesloten, zodat het hele plein volledig verkeersvrij was. “Moeilijk te zeggen hoe veel kinderen er waren, maar het moeten er honderden geweest zijn. Ook de chiro kwam langs, dus het was best een drukke bedoening. Maar we hebben vooral veel lachende gezichten gezien bij zowel kinderen als ouders”, zegt Katrien Linters van de Jeugddienst. (len)