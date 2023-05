Hugo Boss breidt merk uit met nieuwe jeanslijn

Het Duitse merk Hugo Boss voegt met Boss Blue een nieuw merk toe aan het imperium. Dat is vooral gericht op jonge mannen en vrouwen. Het nieuwe label zal vier keer per jaar een nieuwe jeanscollectie op de markt brengen.

Als onderdeel van de merkvernieuwing die Boss vorig jaar opstartte, lanceert het label nu ook een lijn met denim in de hoofdrol. De eerste collectie wordt in de zomer van 2024 in de winkels verwacht. Klanten zullen stuks van Boss Blue kunnen herkennen aan de ingewerkte merknaam in het blauw. De designs, gaande van spijkerbroeken en truien tot tops en accessoires, moeten een streetlook krijgen. Hugo Blue zal vier collecties per jaar creëren en wordt gelanceerd met een marketingcampagne en een winkelconcept. De producten zullen in februari 2024 in geselecteerde shops liggen.

LEES OOK:

“In lijn met de andere weg die ons merk neemt, breiden we ons assortiment vrijetijdskleding continu uit”, zegt Daniel Grieder, CEO van Hugo Boss. “Voortbouwend op de succesvolle vernieuwing van Hugo, was het voor ons een natuurlijke stap voorwaarts om een ​​tweede lijn onder diezelfde noemer te lanceren. Met de nieuwe lijn spreken we de jongere generatie consumenten aan en realiseren we het volledige potentieel van het merk. We willen onze klanten inspireren en hebben er alle vertrouwen in dat het jeanslabel nieuwe fans zal aantrekken.”