Een vrolijke spring in ’t veld, dat is actrice Joke Emmers ten voeten uit. De Peltse speelde al in heel wat films en series de pannen van het dak. Momenteel staat ze op de planken met ‘Woody’, een nieuwe voorstelling over de twijfels van dertigers. Op culinair vlak gaat ze resoluut voor de plantaardige keuken en het liefst op deze adresjes.