Nafi Thiam start zomerseizoen met competitie hoogspringen in het Zwitserse Lausanne

Nafi Thiam komt deze zomer op 29 juni voor het eerst in actie in Lausanne. Zij neemt er deel aan City Event, een hoogspringwedstrijd in het hart van de stad. De wedstrijd maakt voor het eerst deel uit van de Diamond League.

De wedstrijd vindt plaats op het Place de l’Europe, op de vooravond van de eigenlijke meeting en er vallen dus ook punten te verdienen in het kader van de Diamond League. Thiam zal het in de Zwitserse stad moeten opnemen tegen de Oekraïense Yaroslava Mahuchikh, de wereldkampioene in zaal en vice-wereldkampioene outdoor en goed voor een persoonlijk record van 2m06. Ook de vice olympisch kampioene Nicola Olyslagers - McDermott uit Australië zal van de partij zijn.

Voor Thiam betekent de wedstrijd in Lausanne het begin van haar voorbereiding op het WK atletiek dat later dit jaar zal plaatsvinden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.