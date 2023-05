Thibaut Vervoort met Futian op 3X3 Challenger Chenzhen tegen… TOPDesk Antwerp

Komend weekend wordt in China de 3X3 Challenger in Shenzhen afgewerkt. Thibaut “Must See TV” Vervoort zit met zijn Chinese ploeg Futian in poule A met naast het Franse Parijs ook … TOPDesk Antwerp.

TOPDesk Antwerp opende twee weken geleden de 3X3 World Tour met een prachtprestatie. In Japan bereikte het op 3X3 Utsunomiya Opener de finale. Goed voor de tweede plaats op de worldranking, 40.000 dollar aan prijzengeld en een ticket voor de World Tour in Manilla (Filipijnen). Bryan De Valck, Nick Celis, Caspar Augustijnen en Dennis Donkor gaan op de Challenger in Shenzhen komend weekend op zoek naar nieuw succes. “We zitten alvast in een stevige groep. Met Parijs, quasi de nationale Franse ploeg, en ook het Chinese Futian met Thibaut Vervoort. “We kijken er uiteraard enorm naar uit om tegen onze ex-ploegmaat te spelen”, zegt Nick Celis van Antwerp. “Het is speciaal omdat het in China is. De inzet is hoog, want we kunnen ook een ticket winnen voor de World Tour in Macau (8 en 9 juli).”

3X3 Lions op WK ook tegen Israël

Bij de nationale ploeg is Thibaut Vervoort een ploegmaat van de spelers van TOPDesk Antwerp. De 3X3 Lions willen zich voor de tweede keer op een rij kwalificeren voor de Olympische Spelen (Parijs 2024). Van 30 mei tot 4 juni gaat in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen het WK door. België zit in poule C met naast Polen, Litouwen en Puerto Rico ook Israël dat zich vanuit de kwalificaties plaatste voor het WK. Vorig jaar werden de 3X3 Lions op het WK in Antwerpen, net als op de Olympische Spelen in Tokio, vierde. Uitkijken of ze dit jaar op het WK en EK (5-7 september Jeruzalem/Israël) een medaille kunnen veroveren.