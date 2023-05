Model krijgt bakken kritiek van fans op weinig verhullende trouwjurk, maar laat zich niet doen: “Volg me dan niet”

Ellie Gonsalves trok in maart alles uit de kast voor haar droomhuwelijk. Letterlijk: het Australische model had drie trouwjurken gekocht zodat ze kon wisselen tijdens haar tweedaagse trouwfeest. De laatste jurk die ze aantrok, was een verrassing voor haar echtgenoot. Het jurkje had weinig om het lijf en dat leverde haar heel wat kritiek op.