Wouter Beke publiekstrekker op Artem Expo van Kampse amateurkunstenaars

Leopoldsburg

Nog tot 22 mei staat in het CC een expositie opgesteld met 54 werken van plaatselijke amateurkunstenaars. De 27 creatievelingen die een link hebben met Leopoldsburg krijgen hiermee in navolging van het vroegere WAK-project een platform om gezamenlijk werken te tonen aan het brede publiek. “Het is tegelijk een vorm van waardering voor hun kunstzinnige inspanningen”, speechte cultuurschepen Marleen Kauffmann. Ook burgemeester Wouter Beke, die zelf twee van zijn schilderwerken selecteerde, deelde die mening. (sb)