Echtgenoot (44) van Limburgse ‘De Mol’-deelneemster overleden

De uitvaart heeft komende zaterdag plaats in Houthalen-Lillo.

Samina (44) is al jaren bekend in Houthalen en omstreken als lerares van haar flamencoschool La Juana die al meer dan 20 jaar bestaat. Ze is van Belgisch-Spaanse origine, vandaar haar passie voor de Zuid-Spaanse dans. Bij het brede publiek raakte Samina bekend door haar deelname aan het spelprogramma De Mol dat zich toen in Duitsland afspeelde. Ze slaagde er toen niet in Lennart te ontmaskeren als mol. Het volgende seizoen was ze molwatcher bij Het Belang van Limburg. (km)