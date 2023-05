Lotte Hermans (26) stelt eerste deel van haar fantasytrilogie voor

Lanaken

Lotte Hermans (26) uit Veldwezelt heeft zaterdag 6 mei haar eerste boek voor jongvolwassenen voorgesteld en gesigneerd bij boekhandel Standaard in Lanaken. “Ik had geen idee wat ik moest verwachten, maar het is behoorlijk druk en de verkoop loopt erg goed”, lacht de jonge schrijfster. Met ‘Druppels van waarde’ is ze begonnen aan een trilogie waarin de jonge Nova de hoofdrol speelt en allerhande onwaarschijnlijke avonturen beleeft. “Ik ben nu volop bezig aan het tweede deel - zit zowat halfweg - en volg mijn grenzeloze fantasie”, vertelt ze.

Overdag heeft ze als voltijds administratief en educatief medewerker van jeugdorganisatie Villa Basta in Hasselt uiteraard geen tijd om te schrijven, maar dat doet ze vooral ’s avonds. “Schrijven is een spannend proces. Ook bij het eerste boek was dat zo. Gelukkig kreeg ik van meerdere mensen goede raad en hulp”, aldus Lotte, terwijl een drietal vriendinnen haar pennenvrucht komt afhalen. ‘Druppels van waarde’ vertelt het verhaal van Nova die op een dag wordt weggerukt uit haar normale bestaan en in de handen belandt van de organisatie Boplus. Daar vertelt men haar dat ze de gave heeft om ernstige ziekten te genezen. Vanaf dan staat haar leven op zijn kop... (eva)

‘Druppels van waarde’ werd uitgegeven bij uitgeverij Boekscout, kost 18,99 euro en is te verkrijgen bij de betere boekhandel.