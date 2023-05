UCI onthult WK-parcoursen Glasgow: punchy, technisch, voor elk wat wils

De wegrit van de mannen zal zoals bekend starten in Edinburgh. Na 133 kilometer arriveren ze op het lokale circuit in Glasgow. Dat is veertien kilometer lang en moet tien keer gereden worden. Hindernissen? Crow Road ligt op de weg tussen Edinburgh en Glasgow maar zes kilometer klimmen aan vier procent gemiddeld mag voor een getrainde prof geen obstakel vormen. Op het circuit in Glasgow zelf ligt een helling aan acht procent maar nauwelijks tweehonderd meter lang. Wat wel opvalt, is dat het een technisch veeleisend stadscircuit is in de binnenstad van Glasgow. Dat, in combinatie van de afstand van 270 kilometer, zorgt voor een selectief parcours maar wel eentje dat ook de betere sprinter moet aankunnen.

Ook voor de vrouwen en beloften ligt de startplaats elders. Zij beginnen hun wedstrijd in Loch Lomond, passeren eveneens Crow Road en rijden op het lokale parcours respectievelijk zes en zeven rondjes. De juniores werken hun wedstrijd volledig op het lokale parcours af.

Individuele tijdrit

De mannen werken op vrijdag 11 augustus ook hun individuele tijdrit af, een wedstrijd waar Evenepoel eveneens zijn zinnen op heeft gezet. Er staat 47,8 kilometer op het programma met start en finish in Stirling, over vlakke wegen. Of ook Wout van Aert de individuele tijdrit wil rijden, is nog geen uitgemaakte zaak. Vorig jaar in Wollongong paste Van Aert voor de wedstrijd om zich volledig te focussen op de wegwedstrijd die een week later op het programma stond. Aangezien de tijdrit nu na de wegrit wordt gereden, lijkt niets een deelname van Van Aert in de weg te staan.