Effort is nieuw jeugdhuis in Rondpunt 26

Effort is de nieuwe naam van het Genkse jeugdhuis in Rondpunt 26. 5 beheerders en zo’n 25 vrijwilligers hebben zopas het grote openingsfeest gevierd.

Vorige maand nog beëindigde het stadsbestuur de samenwerking met de vorige uitbaters van het jeugdhuis. Niet omdat het fout liep maar wel omdat de beheerders al een jaartje ouder worden en hun werk voor het jeugdhuis nog moeilijk kunnen combineren met hun baan. Inmiddels is er een nieuw bestuur opgericht dat met vol enthousiasme aan een nieuw verhaal is begonnen. Reden genoeg om ook een nieuwe naam te bedenken. “We hebben er lang over nagedacht”, zegt kersvers voorzitter Sander Kaminski. “En het is uiteindelijk Effort geworden. Een kleine verwijzing naar Ford dat toch wel kenmerkend was voor Genk en ‘een efforke doen’, je weet wel: een extra inspanning. Dat is wat wij willen doen in het jeugdhuis. We zijn met 5 bestuursleden en kunnen gelukkig ook terugvallen op 25 vrijwilligers.”

Villa Basta

Schepen van Jeugd Karel Kriekemans (cd&v) is in de wolken met de gedrevenheid waarmee het nieuw bestuur aan de slag gaat. “We hebben nu een bezetting van bijna zeven dagen op zeven”, zegt Kriekemans. “Ook Villa Basta, Overkop en Grabbel maken gebruik van de gebouwen. Het gaat zo goed dat we nu al met de gedachte spelen om het jeugdcentrum uit te breiden.”

Zopas werd het openingsfeest gehouden. Ook in de toekomst wil jeugdhuis Effort jonge lokale bands op het podium. “Op dinsdagen zijn dat wat wij noemen ‘Garagesessies’”, zegt Sander Kaminski nog. “Op zaterdagen zullen er onder de naam ‘Plankgas’ fuiven georganiseerd worden.”

(cn)