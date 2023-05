Sportdienst Kinrooi leert kleutertjes zelfstandig fietsen

Kinrooi

Onder begeleiding van de Kinrooise sportdienst namen vijftien kleuters definitief afscheid van de steunwieltjes aan hun fiets. “Met de tips van een ervaren monitor en een papa of mama leerden de kinderen in twee uur tijd zelfstandig fietsen”, klinkt het bij de sportdienst. “Deze lessen -die we elk jaar organiseren- zijn ideaal voor kinderen die al kunnen fietsen met steunwieltjes, maar nog niet zonder kunnen of durven.” De sportdienst zorgde voor hulpstukken zoals het verlengstuk achteraan de fiets. De deelnemers brachten zelf de eigen fiets en fietshelm mee. (pabr)