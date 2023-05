Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Topchocolatier Julius Persoone nam tien keer een hap van frangipanes van de huismerken. Daarna opende hij ook nog een pakje van het A-merk: Lotus. De vraag was simpel: is dat het éxtra geld waard of zijn er huismerken die net zo goed én zelfs lekkerder zijn? “Voor mij is het duidelijk.”