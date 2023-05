Ali en Merci vluchtten voor de ellende in hun land, nu komen ze tot rust in het schildersatelier van Youssef

Houthalen-Helchteren

In het kader van de Vlaamse actie ‘Atelier in beeld’ van het voorbije weekend was ook het atelier van Youssef Hajam in het asielopvangcentrum in Helchteren open voor het publiek. Al acht jaar komt Youssef elke maandagavond schilderen met de kinderen van de vluchtelingen.

Zoals Ali (11) uit Irak en Merci (11) uit Rwanda. Zij werken samen aan één schilderij. “Dat schept een band”, zegt Youssef. Ali wandelde toevallig rond in de voormalige kazerne toen hij plots het schilderatelier zag. “We zijn met mijn ouders en vijf kinderen 1,5 jaar geleden eerst naar Turkije gevlogen en vandaar ging het met een klein bootje naar Griekenland tot aan de overkant”, zegt Ali in goed Nederlands. “Toen de benzine op was klopte mijn hart hevig. Gelukkig werden we meegedreven door de golven tot aan de Griekse kust. Daarna zijn we met een grote boot naar België gevaren. Ik ga naar school De Biekorf in Helchteren. Ik hoop hier te mogen blijven. Ik wil later architect of dokter worden.”

Merci Iranzi vluchtte via Ethiopië naar België. “De broer van mijn mama was militair en werd na de machtsovername gedood”, vertelt hij. “Mijn vader is sindsdien spoorloos. Ik leer goed en hoop later dokter te worden. Ik kom hier elke week schilderen bij Youssef. Er hangen schilderijen van mij op school en ook mijn moeder heeft er eentje.” Youssef vult aan: “Op zekere dag kwam hij naar mij toe en vroeg of hij een schilderij mocht maken voor de verjaardag van zijn mama. Ik vroeg of hij een foto had van haar. En zo kwam er een portret van haar tot stand. Mooi toch? Hier in deze oase komen de kinderen tot rust.”