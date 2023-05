Diesel springt weer over 1,7 euro per liter

De maximumprijs van diesel gaat woensdag omhoog. Wie diesel (B7) tankt, betaalt dan maximaal 1,7050 euro per liter, zo kondigt de federale overheidsdienst Economie dinsdag aan.

De dieselprijs stond sinds zaterdag onder de 1,7 euro per liter, op het laagste niveau sinds oktober 2021.

De prijsstijging bedraagt 2,7 cent per liter. Ze is het gevolg van een stijging van de olieproducten of hun biocomponenten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.