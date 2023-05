Oeps, dat ging even fout! Hallucinante foto van ploegwagen die over de kop is gegaan tijdens de koers gaat viraal

De wedstrijd werd gewonnen door de Nederlander Karst Hayma. Maar achteraf ging het toch vooral over een ongeval dat zich in de wedstrijd had afgespeeld en waarvan achteraf een spectaculaire foto werd gedeeld. De over kop gegane ploegwagen ging meteen viraal:

Het lijkt er sterk op dat de volgwagen een linkse bocht fout heeft ingeschat en daarna van de weg is geraakt. Wat we wel weten, is dat niemand gewond is geraakt bij het ongeval. Of de reservefietsen nog bruikbaar waren, lijkt ons dan weer sterk twijfelachtig.