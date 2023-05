Topman van Credit Suisse treedt toe tot directie UBS

Ulrich Körner, de topman van Credit Suisse, wordt lid van het directiecomité bij UBS. Dat maakte de Zwitserse grootbank dinsdag bekend in het kader van de overname van zijn rivaal. UBS krijgt ook een nieuwe financieel directeur: Todd Tuckner die Sarah Youngwood gaat vervangen.

De 60-jarige Körner werkte een groot deel van zijn carrière bij UBS, pas vorig jaar was hij verhuisd naar Credit Suisse om daar orde op zaken te stellen. “Door zijn kennis van beide organisaties zal hij verantwoordelijk worden voor de continuïteit van de operaties tijdens het integratieproces”, zegt UBS in een persbericht.

Credit Suisse werd eerder dit jaar, onder druk van de Zwitserse autoriteiten, overgenomen voor 3 miljard Zwitserse frank door zijn grotere sectorgenoot UBS. Credit Suisse werd al jaren geplaagd door schandalen en stapelde de verliezen op. De grootbank leed hierdoor ook reputatieschade: in het eerste kwartaal stroomde er meer dan 61 miljard Zwitserse frank (omgerekend 62,5 miljard euro) weg.

UBS verwacht nu dat de overname een van de volgende weken kan afgerond worden, luidt het dinsdag. Maar ook dan zouden beide banken in eerste instantie nog apart van elkaar blijven functioneren, waarbij het beleid wordt toegespitst op vijf divisies en vier regio’s. Ook aan het kantorennetwerk verandert er in eerste instantie niets.