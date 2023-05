GEMEENTERAAD. Riemst heeft commentaar op Ruimtepact 2040: “Meerdere opmerkingen die voor onze gemeente van essentieel belang zijn”

Riemst

Nieuw raadslid: In opvolging van de ontslagnemende Liesbeth Pauly (N-VA) legde Etienne Gielen uit Zichen-Zussen-Bolder de eed af als raadslid in handen van gemeenteraadsvoorzitter Davy Renkens. Gielen is geen onbekende in de Riemstse politiek. Hij zetelde eerder al in de OCMW-raad en was van eind 2016 tot eind 2018 ook al gemeenteraadslid. Op dit ogenblik is hij lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor de N-VA. De inspecteur secundair onderwijs haalde 480 stemmen bij de verkiezingen in 2018. Vanuit alle fracties mocht hij felicitaties ontvangen.

Aankoop gronden Op ’t Reeck: Om de noodzakelijke uitbreiding van de bedrijvenzone Op ’t Reeck te realiseren, verklaarde de raad zich unaniem akkoord met de aankoop van nagenoeg 1,9 ha aangrenzende landbouwgronden aan 8 euro/m². Op vraag van raadslid Ludwig Stevens (Open Vld) naar een actuele stand van zaken, antwoordde burgemeester Mark Vos (cd&v) dat ook projectontwikkelaar Kolmont in het geplande uitbreidingsgebied diverse gronden ‘onder onze handen heeft uitgekocht’ en dat er met hen gesprekken lopende zijn over een mogelijke oplossing. “Misschien moet er nagedacht worden over een publiek-private-samenwerking met Kolmont om tot een aanvaardbare en snelle regeling te komen”, besloot hij.

Beleidsplan Ruimte Limburg: Het huidige Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Limburg wordt vervangen door het beleidsplan ‘Ruimtepact 2040’ dat de nieuwe leidraad moet worden voor het ruimtelijk beleid van Limburg op weg naar 2040. Dat plan wordt op dit ogenblik voor advies voorgelegd aan alle Limburgse gemeentebesturen, ook aan Riemst. Burgemeester Mark Vos: “Na grondige studie en overleg hebben we meerdere opmerkingen en suggesties geformuleerd die voor onze gemeente van essentieel belang zijn. Een aantal aspecten die voor de leefbaarheid van de dorpen belangrijk zijn ontbreken of worden te vaag omschreven. Denk aan het effect en de rechtstreekse invloedsfeer van onze ligging, aansluitend op Maastricht, maar ook de nabijheid van Tongeren, Luik en Aken. Ook de versterking van de typische Haspengouwse kwalitatieve open ruimte en de bereikbaarheid, leefbaarheid en de woonverdichting van de dorpskernen krijgen in het pact nauwelijks aandacht. Dat geldt eveneens voor het locatiebeleid van handel en bedrijvigheid. Het Ruimtepact onderkent onvoldoende het belang van deze aspecten voor Riemst als buitengebiedgemeente. De aspecten vaag benoemen en vooral het ontbreken van een juridisch kader ter ondersteuning van de uitvoering ervan, biedt weinig houvast bij het daadwerkelijk realiseren van het vooropgestelde beleid. Tenslotte is het ook belangrijk om een duidelijke visie op te nemen over de groei van de economische activiteiten net over de provinciegrens, want de impact van bedrijvigheid buiten Limburg stopt niet aan de grens. Ik denk onder meer aan de biomassacentrale Bee Green Wallonië in Lixhe, het consolidatiecentrum voor minerale afvalstoffen in Lixhe, de mergelgroeve Romont in Bassenge, de toename van windmolens op de gewestgrens in Bassenge, Oupeye, Juprelle, de uitbreiding van luchthavens Liège Airport en Beek en de wijze waarop in de toekomst hiermee wordt omgegaan.” Bij de stemming onthielden de oppositieraadsleden zich, ook al had iedereen zich vrij constructief opgesteld tijdens de debatten.