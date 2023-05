Klaasje Meijer terug van acteeropleiding in Hollywood: “Ik verzweeg mijn K3-verleden”

Klaasje Meijer (28) is net terug van een acteeropleiding in Los Angeles. Ze vertelt hoe ze daar haar verleden als lid van K3 heeft verzwegen.

In Dag Allemaal vertelt Klaasje deze week dat ze anoniem naar een acteeropleiding in Hollywood is getrokken. “Ik ben lekker undercover naar Los Angeles gegaan, dat was bevrijdend.”

Klaasje verzweeg dus dat ze ooit deel uitmaakte van een van de meest populaire groepen die ons land ooit kenden. Ze legt uit waarom: “Het was juist fijn om eens beoordeeld te worden op wat ik kan, zonder dat er al een stempel op me kleefde. Mijn klasgenoten en docenten hadden geen idee wie ik was. Ze kenden het plaatje niet dat van mij bestaat en dat voelde goed, bevrijdend zelfs.”

Op het einde van de opleiding maakte ze zich wel helemaal kenbaar. “Natuurlijk hebben we op het einde van de cursus Instagrampagina’s gedeeld, en dan zagen ze dat ik al wat ervaring in de showbizz had. Ik was niet de enige trouwens, er was een meisje dat in Italië in een soapserie meespeelde, en er was een meid uit Californië die in een bekende serie te zien was. Maar dat wisten we niet van tevoren.”

Over haar toekomst vertelt ze nog dat ze straks weer aan de slag gaat in Nederland en België in losse projecten. Ze zal onder andere te zien zijn in het nieuwe programma van de broers Coppens.