LIVE. Petra De Sutter verdedigt zich in Kamercommissie voor wantoestanden bij Bpost

De Sutter geeft meer uitleg

Na enkele woelige dagen geeft minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) dinsdag om 10.15 uur meer uitleg over de situatie bij Bpost in de bevoegde Kamercommissie. Ze zal er zonder twijfel stevig op de rooster gelegd worden na de heisa over twee gedetacheerde experts die op de loonlijst van Bpost waren blijven staan. Volg het hier LIVE.