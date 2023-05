LA Lakers en Miami Heat op één zege van de finale in hun Conference, geen schorsing voor Jokic na opstootje met Phoenix Suns-eigenaar

Zowel de LA Lakers, tegen Golden State, als Miami, tegen New York, leiden in hun halve finale met 3-1 na hun zeges van vannacht. Beide teams hebben nog één overwinning nodig om zich te plaatsen voor de finale van hun ‘Conferences’.

De Lakers haalden in de halve finale van de Western Conference hun derde zege binnen: de Golden State Warriors, regerend NBA-kampioen, werden met 104-101 terug naar huis gestuurd. Bij ingaan van het laatste kwart verdedigden de Warriors nochtans een voorsprong van zeven punten. Onder impuls van een sterke Lonnie Walker konden de Lakers alsnog de scheve situatie rechttrekken. Walker scoorde in het laatste kwart al zijn vijftien punten die uiteindelijk de doorslag gaven. LeBron James (27 punten), Anthony Davis (25 punten) en Austin Reaves (21 punten) hadden een belangrijk aandeel in de overwinning. Bij de Warriors bleken de 31 punten, 14 assists en 10 rebounds van Stephen Curry onvoldoende. De Lakers kunnen woensdag in San Francisco hun plaats in de finale reeds veiligstellen.

In het oosten staat Miami op één zege van een plaats in de finale. De Heat domineerden vannacht hun vierde confrontatie met de New York Knicks van start tot finish en haalden het uiteindelijk met 109-101. Jimmy Butler (27 punten) en Bam Adebayo (23 punten) waren de grote gangmakers, bij de Knicks dropte Jalen Brunson 32 punten in het mandje. Miami trekt woensdag naar New York voor hun vijfde ontmoeting. Bij winst voor Miami is een plaats in de finale een feit.

Geen schorsing voor Jokic

Nikola Jokic, tweevoudig MVP (2021 en 2022), wordt niet geschorst voor zijn aandeel in het opstootje zondag met Phoenix Suns-eigenaar Mat Ishbia. Dat maakte de NBA maandagavond bekend. De sterspeler van de Denver Nuggets kreeg wel een boete van 25.000 dollar voor “ongepast contact met een toeschouwer”.

Het incident tussen Jokic en Ishbia vond zondag plaats in het Footprint Center tijdens de 129-124 zege van Phoenix tegen Denver. Toen Ishbia vlak voor de pauze de bal niet snel genoeg wou teruggeven om een snelle inworp te doen, gaf de Serviër hem vol ongeloof een duw, waarna hij een technische fout kreeg. Ishbia ging theatraal op zijn stoel neer.

Jokic trok zich verder weinig aan van het opstootje en kwam tot een indrukwekkend aantal van 53 punten. “Ik dacht dat de NBA zijn spelers moest beschermen, maar misschien heb ik het mis?”, fulmineerde hij na afloop. “Iemand die buiten het terrein zit, is een fan en mag het spel niet beïnvloeden. Krijg ik dan geen bescherming als speler? Ze beschermen hier eerder de fan.”

Ishbia gaf maandag op Twitter aan te hopen dat Jokic niet geschorst zou worden. Daar volgde de NBA hem in. De Serviër is dinsdag in Denver van de partij voor wedstrijd vijf tussen de Nuggets en de Suns. De tussenstand is 2-2.