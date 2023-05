Jan Leyers komt belofte na en schreef lied voor Bart Kaëll

In Liefde voor muziek deed Jan Leyers de vage belofte dat hij een lied zou schrijven voor Bart Kaëll. Die belofte is nu ingelost: Wat is jouw geheim? is vanaf donderdag te horen.

In Dag Allemaal vertelt Bart Kaëll deze week dat het allemaal begonnen is toen hij met Jan Leyers samen in Liefde voor muziek zat, in 2019 al. “Toen hebben we afgesproken dat we samen iets zouden doen. Maar ik hoorde niks meer van Jan. Tot ik zijn dochter Ella tegenkwam. Ik heb haar gezegd dat haar pa zijn belofte moest nakomen, en kort daarna heeft hij mij gecontacteerd.”

Nu de viering van 40 jaar Bart Kaëll voor de deur staat, heeft Jan Leyers zijn belofte nagekomen en schreef een nummer speciaal voor Bart Kaëll. “Ik schrijf al mijn hele leven nummers voor anderen. Voor Clouseau, voor Natalia, voor musicals, noem maar op. En dan probeer ik me te verplaatsen in de artiest, stel ik me bij voorbeeld ’n vol Sportpaleis voor, de lichten gaan uit, Clouseau komt op, de spots gaan aan, wat hoor ik dan? Bij Bart was ’t niet het Sportpaleis, maar een festival in de zon.”

Op de vraag of ze ooit vrienden worden, antwoordt Jan Leyers: “Ik denk dat ik een te ambetante mens ben om vrienden met Bart te worden.”

‘Wat is jouw geheim?’ is vanaf 11 mei te beluisteren