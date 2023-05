George-Louis Bouchez na exit in ‘Special forces’: “Ik was fysiek niet voorbereid”

Na zijn belabberde prestaties vorige week, luidde het nog: “Wacht maar op de volgende uitzending.” Maar in de tweede aflevering van Special Forces (VTM) deed de MR-voorzitter het nog slechter en stapte hij voortijdig op. In een reactie zegt hij: “Ik was fysiek niet paraat.”

In een reactie op zijn voortijdige vertrek zegt de MR-voorzitter: “Ik wilde nog doorgaan maar als de groep altijd door mijn toedoen wordt gestraft, maak ik het hen onmogelijk. Ik wilde niet dat ze nog gesanctioneerd werden. Ik kon het niet meer aan dat de groep leed door mij. Als je de groep niets meer bijbrengt maar enkel maar kost, moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ik nam mijn verantwoordelijkheid en stopte ik, zodat de groep correct kon functioneren.”

“Het punt was: ik had me fysiek beter moeten voorbereiden. Maar mijn werk verhindert dat. Het was ook zeer lang geleden dat ik nog sport deed. Ik heb daarvoor vandaag een zware prijs betaald.”

Voordien al kritiek

In Special Forces: wie durft wint op VTM worden elf deelnemers in de woestijn van de Marokko aan proeven onderworpen die ook de Special Forces – de eliteploeg van ons leger – moeten doorstaan. De deelnemers zijn een kransje bekende Vlamingen, met onder anderen Koen Wauters, Laura Tesoro en Francesco Planckaert (die er met een pijnlijke schouder de eerste aflevering al uit ging), maar ook de Waalse MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Na de eerste aflevering van vorige week was er al veel kritiek op de MR-voorzitter. Hij wandelde in plaats van te lopen, hij hielp Koen Wouters niet toen ze per twee een jerrycan moesten dragen en toen de groep tien burpees moest doen– je plat op de grond gooien, in één keer recht komen en handen klappen - deed Bouchez er vijftig maar de instructeurs keurden ze allemaal af.

George-Louis Bouchez. — © VTM

Aan het einde van de aflevering kreeg de MR-voorzitter een bolwassing van de instructeurs: “We hebben het gevoel dat je je niet voldoende voorbereidde. Dat je het nu al opgeeft. Je bent gewicht voor de groep. Je draagt niets bij.”

Gevraagd naar een reactie zei Bouchez toen: ‘Wacht maar tot de volgende uitzending’. Het wachten is voorbij. De volgende uitzending was maandag op VTM. Aan het begin werd gezegd dat de instructeurs hem speciaal in het oog zouden houden.

Niets deed hij goed

De eerste opdracht van de tweede dag was catcrawl, waarbij deelnemers bovenop een touw moesten zien te geraken. Maar tijdens het oefenen al, lukte dat “nummer twee” - zo noemen de instructeurs Bouchez - al niet. Volgende opdracht - in groep lopen - lukte ook al niet: Bouchez bleef weer achter. Dus groepsstraf: 30 burpees. Elk zou er drie doen. Het werden er elk negen omdat George Bouchez ze weer slecht doet.

De twee afvallers van maandag: Nick Bril en George-Louis Bouchez. — © VTM

Volgende opdracht: een jeep duwen. Maar het ontbrak Bouchez aan kracht en dus mocht hij achter het stuur kruipen in plaats van duwen. Bij de volgende opdracht - lopen - bleef Bouchez weer achter. Opnieuw een straf: de groep moest twee jerrycans de rest van de dag meesleuren.

Na die schande besliste Bouchez voortijdig uit het programma te stappen.

De MR-voorzitter zei nog dat dit een compleet nieuwe ervaring was en dat hij dankzij het programma formidabele mensen heeft ontmoet. Ook alle lof voor de Special Forces: “extraordinaire mensen zijn het.”