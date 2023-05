LIVE GIRO. Wordt roze trui Remco Evenepoel vandaag voor de eerste keer op de proef gesteld?

Dinsdagmiddag mag Remco Evenepoel in de Apennijnen in principe de eerste prikken van de tegenstand verwachten. De slotklim naar Lago Laceno is daartoe lastig genoeg. Er zijn drie mogelijkheden: laat Remco Evenepoel het roze varen? Of consolideert hij zijn voorsprong? Of probeert de maglia rosa de kloof zelf nog wat uit te diepen? In de Vuelta ging hij ook de eerste keer geweldig tekeer.