Niet alleen bij De Sutter: adviseur op kabinet-Gilkinet betaald door Skeyes

De voormalige directeur-generaal operaties bij Belgocontrol (dat intussen Skeyes heet) werd in 2014 gedetacheerd naar het kabinet van minister François Bellot (MR). In 2020 volgde zijn detachering naar het kabinet-Gilkinet. Hij wordt betaald door Skeyes en krijgt nog een kabinetspremie. De expert was aanwezig bij drie vergaderingen over de aanpassing van het beheerscontract met Skeyes.

De woordvoerder van Gilkinet betwist de feiten niet, maar ontkent dat er van een belangenconflict sprake was. Hij adviseert de minister immers over dossiers als de variabele vergoeding die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen in functie van hun impact op het milieu.