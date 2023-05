Vakbond bij Bpost dreigen met acties als er ontslagen vallen door huidige schandaalsfeer

LEES OOK. Gedetacheerde experts op kabinet De Sutter keren terug naar Bpost

Het stormt bij Bpost. Gesjoemel bij de krantenconcessie en andere overheidscontracten, gedetacheerde medewerkers op het kabinet van de bevoegde minister die door het bedrijf zelf betaald werden: de schandalen volgen elkaar snel op en zouden wel eens tot miljoenen aan boetes en terugbetalingen kunnen leiden.

Voor ACOD-vakbondsafgevaardigde Geert Cools is het duidelijk dat het personeel niet het slachtoffer mag worden van die problemen. “Op dit moment wachten we de onderzoeken af, net als iedereen”, zei hij maandagavond in Terzake. “Maar als het bedrijf ook maar enigszins de eventuele schade of het mislopen van inkomsten wil verhalen op het personeel, dan is het syndicale oorlog.”

Het vermoeden van Cools is dat de overheid nu elk contract met Bpost opnieuw onder de loep zal nemen. “Dit zal volgens mij misschien toch enkele toekomstige contracten op het spel zetten. En dat zal natuurlijk gevolgen hebben voor het personeel.” En dat zou niet eerlijk zijn, vindt Cools, want alles is te wijten aan bestuursproblemen. “Al lijkt mij dit toch ook een politieke afrekening te zijn. Er zijn een aantal mensen die het bedrijf verlaten hebben, van wie de rancune zo groot is dat ze lekken en zo de toekomst van ons bedrijf in vraag stellen.”