Gezinnen willen meer tijd voor kinderen en familie

Gezinnen willen graag meer tijd voor de zorg en de opvang van hun kinderen en familie. Dat blijkt uit de laatste resultaten van de gezinsenquête die in 2021 werd afgenomen. De Vlaamse overheid wou met de enquête in kaart brengen hoe Vlamingen het gezinsleven ervaren, wat ze moeilijk vinden, wat ze nodig hebben en wat ze belangrijk vinden in een goed gezinsbeleid.