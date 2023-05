Danscarrière Sidi Larbi Cherkaoui bekroond met Ultima voor Algemene Culturele Verdienste

De Antwerpse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui zal op 16 mei bekroond worden voor zijn oeuvre met de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste. Het is de belangrijkste van de dertien prijzen die in het Brusselse Tour & Taxis zullen worden uitgereikt. Onder meer actrice Reinhilde Decleir en modeontwerper Raf Simons gingen hem al voor.

In zijn 23 jaar als professioneel danser bouwde Cherkaoui een zeer indrukwekkend cv op. Op zijn palmares staan onder andere een Prix Benois de la Danse, twee Olivier Awards, de Prijs voor Vlaamse Podiumkunsten en drie titels als ‘Choreograaf van het jaar’ door het magazine Tanz. Hij creëerde meer dan 50 choreografieën, waarin spiritualiteit, identiteit en een fascinatie voor andere culturen centraal staan, en werkte samen met meerdere wereldsterren zoals de Amerikaanse popster Beyoncé.

“Dans in Vlaanderen staat op een zeldzaam hoog niveau, en dat is de laatste twintig jaar in niet onbelangrijke mate te danken aan Sidi Larbi Cherkaoui”, schrijft de jury. “Zijn werk is poëtisch, breed, vernieuwend en slaagt erin om hedendaagse dans naar een breed publiek uit te dragen.”

De Vlaamse Gemeenschap reikt ieder jaar dertien Ultima’s uit in evenveel categorieën, als erkenning voor de socioculturele sector. Voor twaalf van de prijzen draagt de jury zelf de laureaten voor, maar voor het tweede jaar op rij neemt ook één winnaar de publieksprijs in ontvangst. Bij iedere categorie hoort een geldprijs van 10.000 euro. Als winnaar van de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste, die een hele loopbaan beloont, krijgt Cherkaoui het dubbele.