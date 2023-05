Aantal Turken dat in België asiel aanvraagt, is verdrievoudigd

Steeds meer Turken, vaak hoogopgeleid, verlaten het land van­wege de economische en politieke situatie. Dat is ook te zien in de Belgische­ cijfers die De Standaard opvroeg­ bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Zo is het aantal Turken dat via een asielprocedure naar ons land komt, vorig jaar gestegen van 671 naar 1.721. Ook de cijfers voor economische migratie gaan omhoog: van 660 in 2021 naar 1.243 in 2022. De opvallendste ­stijging daarbij is dat het aantal ­onderzoekers dat naar België ­uitwijkt, bijna is verdubbeld: van 14 in 2021 naar 30 in 2022.

546 Turken kregen in 2022 een erkenning, in 2021 waren dat er 374. “Wellicht zijn er nog veel dossiers in behandeling”, zegt Paulien­ Blondeel van de Dienst Vreemdelingenzaken.