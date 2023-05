Meer Vlaamse bedrijven online actief sinds coronacrisis

In 2021 had 8 procent van de Vlaamse bedrijven geen website of webshop. In 2018 was dat nog 18 procent.

Dat blijkt uit een enquête van de SERV, een overlegorgaan van de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties.

Vlaamse ondernemingen zijn steeds meer overtuigd van het belang van online aanwezigheid, zo concludeert de SERV: 92 procent heeft een website of is actief op sociale media.

Een kwart van de Vlaamse bedrijven (26 procent) verkoopt bovendien producten of diensten via een webshop. In 2018 was dat 16 procent. Vooral in de handel is de online verkoop sterk toegenomen: het aandeel handelaars met een webshop is bijna verdubbeld in drie jaar tijd: van 22 naar 41 procent.

“Ondernemingen die online verkopen, innoveren ook vaker hun producten en diensten”, zegt SERV-voorzitter Caroline Copers. “Online verkoop hielp bovendien mee om bedrijven en werknemers actief te houden tijdens de coronacrisis.”