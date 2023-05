Keanu Reeves blaast zijn band na ruim 20 jaar nieuw leven in

Keanu Reeves lijkt in een nostalgische bui te zijn. Na de release van The Matrix Resurrections in 2021 maakt hij deze keer een uitstapje naar de nillies, met de terugkeer van zijn grungeband Dogstar.

De John Wick-acteur speelde basgitaar in de groep tussen 1991 en 2002, toen ze op pauze gingen. Ruim 20 jaar later pikken de groepsleden de draad weer op. De band deelde een zwart-witfoto van zichzelf poserend tegen een stadsachtergrond op hun officiële Instagram-pagina, met als onderschrift: “onlangs gemaakt op het dak in Lincoln Heights voor fotoshoot @dogstarband. Spannend nieuws binnenkort. Bedankt voor jullie geduld.” Het is dus nog even wachten wat er precies te gebeuren staat.

In de jaren 90 brachten ze twee studioalbums uit, verschenen ze in een film en lieten ze zich door Weezer ondersteunen voordat ze zelf doorbraken. Uiteindelijk kwam het muzikale avontuur ten einde omdat de acteur het steeds drukker kreeg met allerlei filmopdrachten. Nog niet zo lang geleden raakte bekend dat de acteur destijds enkele verkeerde financiële beslissingen nam in verband met vastgoed dat hij had aangekocht, en dat hij daarom de ene na de andere film opdracht deed om zijn schulden zo snel mogelijk te kunnen vereffenen. De muziek bracht veel minder op, en ook dat was een reden om het project aan de kant te schuiven.