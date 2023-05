Hier was het een kijkcijferkanon, nu gooit ‘Clan’ ook hoge ogen in Ierland dankzij remake

Er gingen vier awards naar de serie, waaronder die van ‘Beste drama’ en ‘Beste regisseur’. Actrice Anne-Marie Duff won het beeldje in de categorie ‘Beste actrice in een bijrol’. Sharon Horgan, die één van de zussen speelt in de serie, werd bekroond als ‘Beste actrice in een dramatische hoofdrol’.

De eenmalige reeks van tien afleveringen ging vorige zomer in première. Net als tien jaar geleden bij het Vlaamse origineel, werd het script geschreven door onze landgenote Malin-Sarah Gozin. Bad sisters is te zien op Apple, en kreeg de voorbije maanden al een resem aan nominaties voor internationale tv-festivals. Zo zijn er nog een aantal nominaties voor de Britse BAFTA’s, die binnenkort misschien verzilverd kunnen worden.

De internationale remake leunt erg dicht aan bij het origineel en heeft ook dezelfde personages. Terwijl wij destijds keken naar ‘De kloot’, het personage van Dirk Roofthooft, heet die persoon in de buitenlandse versie ‘The prick’. Op het festival werden nog andere prijzen uitgereikt. The banshees of Inisherin werd bekroond tot ‘Beste film’. De beste internationale film was All quiet on the western front.