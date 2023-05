Amber Ryheul strandt op WK Judo in derde ronde tegen olympisch kampioene: “Progressie gemaakt”

Amber Ryheul (IJF 22) moest op het WK judo in Doha in de derde ronde van de min 52 kg de duimen leggen voor de Kosovaarse olympisch kampioene Distria Krasniqi (IJF 2). Pas na zes minuten verloor ze in de golden score.

“Ik verlaat het kampioenschap met een positief gevoel”, reageerde Ryheul. “Uiteraard is er ontgoocheling maar ik heb getoond dat ik progressie heb gemaakt. Ik kwam naar hier met de ambitie zo ver mogelijk te geraken en om na te gaan wat mijn niveau zou zijn. In het gevecht met Krasniqi kon ik vaststellen dat zij nog meer ervaring heeft, waardoor ze rustig bleef op belangrijke momenten. Ze bood stevig weerwerk en dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt. Het is jammer maar in vergelijking met mijn vorige kampen tegen haar, was dit duidelijk beter.”

Ryheul onhoudt van dit toernooi dat ze vooruitgang blijft maken. “Ik weet dat ik kan vertrouwen op mijn sterke punten. Ik ga mijn techniek blijven verfijnen en met de steun van mijn entourage ben ik ervan overtuigd dat ik er zal komen.”