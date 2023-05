Georges-Louis Bouchez houdt eer aan zichzelf en stapt op uit ‘Special Forces’

In ‘Special Forces: wie durft wint’ heeft de tweede trainingsdag een zware tol geëist. Maar liefst twee rekruten moeten verstek geven en het trainingskamp in Marokko verlaten. De ene gooit de handdoek in de ring wegens fysiek niet fit genoeg, bij de andere gooit een blessure roet in het eten.

In het VTM-programma wagen elf bekende Vlamingen zich aan een loodzware opleiding van de Special Forces operatoren. Een van hen is politicus Georges-Louis Bouchez. Tijdens de eerste aflevering kreeg de MR-voorzitter te horen dat hij meer inzet en meer motivatie moest tonen. Deed hij dat niet, dan stopte het verhaal.

Cava, Georges?

Met nieuwe moed begint Bouchez aan de tweede dag van het zesdaagse traject, maar al snel botst hij opnieuw op zijn fysieke grenzen. Tijdens een tocht door de woestijn kan hij niet volgen met het looptempo. De andere kandidaten voelen de bui al hangen en sporen de politicus aan. ‘Komaan, Georges!’ ‘Cava, Georges?’

Het mag niet baten: de Special Forces-instructeurs zijn onverbiddelijk: wie niet kan volgen, moet sancties ondergaan. De rekruten krijgen de keuze: ofwel doen ze elk drie burpees (een intensieve fitness oefening, red), ofwel doet Bouchez er dertig alleen. “We zijn een team, we doen er elk drie”, klinkt het. Kandidaat Laura Tesoro merkt ook fijntjes op dat het bovendien in het nadeel van de groep is om Bouchez nog meer te vermoeien.

Genoeg

Bij de eerste missie van de dag draait het om organisatie, leiding en kracht. De deelnemers moeten twee jeeps over een helling van 400 meter duwen. Onderweg worden de voertuigen verzwaard met zandzakken. Bij de ene wagen neemt topchef Nick Bril de leiding. Met krachtige instructies loodst hij zijn team richting finish. In het team van onder meer Koen Wauters, Davy Parmentier en Georges-Louis Bouchez verloopt het moeizamer. “Ik ga nooit een podium kruipen en maar half mijn best doen”, zegt Wauters. “Maar hij doet precies niet echt zijn best.”

Na de zware terugtocht naar het kamp besluit de politicus het voor bekeken te houden. “Ik heb enorm veel respect voor de special forces. Wat zij doen is buitengewoon”, klinkt het enigszins verslagen. “Ik heb me niet goed kunnen voorbereiden, mijn werk staat me dat niet toe. Dat heb ik hier cash betaald. Het valt me zwaar dat de groep meermaals bestraft werd door mij. Dan moet je de verantwoordelijkheid nemen om te beslissen dat het genoeg geweest is.”

Knieblessure

Hoewel hij judoka Dirk Van Tichelt eerst nog over zijn schouder zwiert, moet ook Bril op het einde van de tweede trainingsdag noodgedwongen opgeven. De chef kampt al jaren met hevige pijn aan zijn knieën, een restant van het leven in de keuken. “Door het werk zijn ze al jarenlang versleten, ik heb er al cortisonen injecties inzitten maar ik heb te veel pijn nu. Ik voel dat ik schade aan het toebrengen ben”, zegt Bril. De teleurstelling is groot, maar er is ook opluchting. “Ik ben oké met falen als ik weet dat ik mezelf tot het maximale heb gepusht. Je moet je eigen grenzen kennen.”

En toen waren ze nog met acht: Koen Wauters, Hannelore Simoens, Laura Tesoro, Francisco Schuster, Ann Wauters, Davy Parmentier, Steven Laureys en Dirk Van Tichelt.

INFO Special forces: wie durft wint, VTM, maandag om 20.35 uur