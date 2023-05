Advocaat Omar Souidi getuigt over zwaar ongeval: “Zo hard gewerkt dat ik in slaap viel”

“Ik was in slaap gevallen. Ik heb gewoon te veel hooi op mijn vork genomen”. Advocaat Omar Souidi geeft in ‘De tafel van vier’ voor het eerst een verklaring voor het zware ongeval dat hij veroorzaakte.

“Ik nam te veel hooi op mijn vork. Drie zaken runnen. Een podcast maken voor het goede doel. Ik dacht dat ik het allemaal onder controle had, maar ik ben die dag in slaap gevallen achter het stuur.” De bekende advocaat Omar Souidi (38) gaf maandagavond in De tafel van vier op Play4 voor het eerst een verklaring voor het zware ongeval dat hij begin maart veroorzaakte.

Of er die dag sprake was van vluchtmisdrijf, is iets waar de rechter later over zal oordelen, zegt hij. Maar hij zegt ook dat hij al enkele minuten na het ongeval zelf de noodcentrale heeft verwittigd, en dat hij tegenover politie en verzekering zichzelf heeft geïdentificeerd als de chauffeur.

Weggelopen van plek ongeval

De advocaat en mediafiguur Omar Souidi veroorzaakte in de vroege ochtend van 11 maart een zwaar ongeval in zijn thuisgemeente Schilde. Met zijn zware Land Rover reed hij aan hoge snelheid in op twee geparkeerde auto’s. De hele buurt schrok wakker van de klap. Toen de buurtbewoners buiten keken, zagen ze hoe een Land Rover Discovery en een Mercedes GLS tot schroot waren herleid door de aanrijding. De auto van Souidi zelf was door de klap tegen een lantaarnpaal gekatapulteerd, en ook total loss.

Getuigen zagen een man - later bleek het om Souidi te gaan - uit de auto kruipen en wegvluchten. Toen de politie vaststellingen stonden te doen, meldde zich plots een vrouw die zei dat zij achter het stuur zat. Het gaat om Charlotte, de vrouw van Omar Souidi. Omdat de politie zich vragen stelde bij haar verklaring trokken ze naar het huis van Souidi, maar daar stonden ze voor een gesloten deur.

Souidi richtte een ware ravage aan. — © RR

Na een tijd kwam er een andere verklaring. Bij monde van zijn advocaat Frédéric Thiebaut liet Souidi weten dat niet zijn vrouw, maar hijzelf achter het stuur zat. Hij benadrukte wel dat hij zeker niet onder invloed was geweest van drank of drugs. Maar er was zoveel tijd verstreken sinds de aanrijding dat dat niet meer te controleren viel. In De tafel van vier herhaalde Souidi maandag nog eens dat hij alleen moe was geweest.

In de dagen nadien werden veel vragen gesteld bij de handelswijze van de advocaat.