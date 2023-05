Paintsil, Trésor én El Khannouss bij vijf genomineerden voor Ebbenhouten Schoen

De genomineerden (in alfabetische volgorde) zijn de Nigeriaan Victor Boniface (Union St-Gilloise), de Marokkaan Bilal El Khannouss (KRC Genk), de Nigeriaan Gift Orban (AA Gent), de Ghanees Joseph Paintsil (KRC Genk) en Mike Trésor (KRC Genk), Belg met Burundese roots.

De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. De winnaar zal op de erelijst de Marokkaan Tarik Tissoudali (AA Gent) opvolgen.

Op maandag 22 mei wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens de African Awards in Hotel Tangla in Brussel. De kans is dus groot dat een Genkie dit seizoen met de prijs gaat lopen.