Lionel Messi en Shelly-Ann Fraser-Pryce kapen hoofdprijzen weg op “Oscars van de sport”

De Argentijnse voetballer Lionel Messi en de Jamaicaanse atlete Shelly-Ann Fraser-Price zijn maandagavond op een ceremonie in Parijs in de prijzen gevallen tijdens de Laureus World Sports Awards, ook wel de ‘Oscars van de Sport’ genoemd.

Messi won in de categorie bij de mannen. De Argentijnse vedette leidde zijn land eind vorig jaar naar de wereldtitel in Qatar. Op de erelijst volgt Messi de Nederlandse wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen op, die ook genomineerd was. De 35-jarige Messi won de prijs al eens in 2020, samen met F1-rijder Lewis Hamilton.

De Jamaicaanse sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce kreeg de onderscheiding dan weer voor het eerst bij de vrouwen. Zij werd in 2022 voor de vijfde keer wereldkampioene 100 meter. Fraser-Pryce is op het palmares de opvolgster van haar landgenote Elaine Thompson-Herah.

Verder waren er ook prijzen voor onder meer de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz (doorbraak van het jaar), de Argentijnse nationale voetbalploeg (team van het jaar), de Chinese freestyleskiester Eileen Gu (actie sportfiguur van het jaar) en de Zwitserse rolstoelsprintster Catherine Debrunner (para-atleet van het jaar).

Eerste fysieke show

De Laureus World Sports Awards bekronen sinds 2000 jaarlijks individuele atleten en teams. Maandagavond vond in Parijs de eerste “fysieke” show plaats na twee jaar virtuele edities als gevolg van de coronapandemie.

Op de verschillende erelijsten staan alleen maar grote namen uit de sportwereld zoals bij de mannen Tiger Woods, Michael Schumacher, Usain Bolt, Novak Djokovic en Roger Federer (met vijf zeges recordhouder). Bij de vrouwen is Serena Williams met vier verkiezingen de nummer 1. Justine Henin staat als winnares van 2008 op de erelijst. De leden van de Laureus World Sports Academy, een 70-tal grootheden uit de sport, duiden de winnaars aan.

Christian Eriksen won ‘Comeback van het jaar’. — © AP

Argentinië won de prijs voor ‘Team van het Jaar’ — © AP

Ook Robert Lewandowski mocht met een prijs naar huis. — © EPA-EFE

Carlos Alcaraz won ‘Doorbraak van het jaar’. — © AFP

Ook de Zwitserse rolstoelsprintster Catherine Debrunner viel in de prijzen. — © AFP