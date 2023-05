Vanavond staan ze tegenover elkaar: wie is op dit moment de beste Belgische voetballer? “Zolang De Bruyne de Champions League niet gewonnen heeft, is Courtois de beste”

Discussie op onze redactievergadering en daar zit de clash tussen Real Madrid en Manchester City voor iets tussen. Want zeg nu zelf: wie is op dit moment de beste Belgische voetballer? Thibaut Courtois? Of toch Kevin De Bruyne? Wij raakten er niet uit, dus vroegen we het aan twee Champions League-analisten voor Proximus Pickx, Thomas Chatelle (42) en Wim De Coninck (63).