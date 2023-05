Onze tv-tips: de zoon van Louis, een belangrijke missie en een ruimtereis

Liefde voor muziek

VTM, di, 20.35u

Voor de muziekliefhebbers die niet houden van het Songfestival worden de liedjes van Günther Neefs met plezier onder handen genomen door K3, Stef Bos en alle anderen. Neefs dacht dat hij in 1990 een eenmalig televisieoptreden gaf om de sterfdag van zijn vader te herdenken. Maar al gauw ontstond een succesvolle carrière. Je hoort een greep uit zijn oeuvre in een bewerkte versie. (tove)

Passengers

VTM4, di, 20.35u

Op een routinereis door de ruimte naar een verre kolonie worden twee passagiers door een storing 90 jaar te vroeg wakker uit hun hyperslaap. Jim en Aurora zullen de rest van hun leven op het luxeruimteschip moeten verblijven. Terwijl de rest in een diepe slaap is, komt het ruimteschip in groot gevaar. Alleen het duo kan een ramp voorkomen. Hier voelt de chemie tussen Jennifer Lawrence en Chris Pratt. (tove)

12 Strong

VTM3, di, 22.35u

Enkele weken na de aanslagen van 11 september 2001 vertrekken twaalf Amerikaanse elitesoldaten in het grootste geheim naar Afghanistan. Daar krijgen ze de opdracht een lokale generaal te overtuigen om samen te werken tegen hun gemeenschappelijke vijand: de taliban en Al Qaeda. Chris Hemsworth geeft mee gestalte aan dit waargebeurd verhaal, dat voor de film niet al te geromantiseerd werd. (tove )