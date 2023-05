Maasmechelen

De productielijnen in de fabriek in Born staan maandag en dinsdag stil. De honderden werknemers van VDL Nedcar staken uit onvrede over het sociale plan dat de autofabrikant biedt. Op de markt in Holtum komen ze bijeen. “Als het moet, staken we de hele week”, zegt Ron Peters van de FNV.