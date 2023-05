“Iedereen buiten Pérez leek te zeggen: “Ga maar Max””: F1-specialisten in The Paddock zien Verstappen inhaalrace tot een goed einde brengen

Na vijf races in het Formule 1-seizoen is het wel duidelijk dat Red Bull torenhoog favoriet is om opnieuw beide titels te pakken. Sergio Pérez mocht op de pole starten, maar na een knappe inhaalrace was het wereldkampioen Max Verstappen die het zegegebaar mocht maken . Ook in de Formule 1-podcast The Paddock van PlaySports was die relatief makkelijke inhaalrace een thema.

Terwijl bijna iedereen op de medium band aan de start verscheen, koos Max Verstappen voor de hardere versie. Een tactiek die een geweldige inhaalrace inluidde. “Die harde band bleek beter dan vooraf misschien was ingecalculeerd”, verklaart Sam Dejonghe. “Er zat bijna nul degradatie op die band. Daarbovenop zat je ook nog eens met een volle tank. Als we dan naar de medium band gaan kijken, dan bleek daar zeker meer slijtage op te zitten dan verwacht. Zeker met een volle tank.”

“Ze hebben in Miami nieuw asfalt gelegd. Waarom ze dat gedaan hebben, is ook voor mij een raadsel. Maar dat maakte het wel extra moeilijk om een juiste inschatting te maken, en dat hebben we ook bij Red Bull gezien.”

F1-commentator Gert Vermersch beaamt: “Tijdens de vrije training rijd je nooit zo lang op die band. Je kent ze wel, maar nooit in die omstandigheden. Niet bij die warmte, niet bij die vochtigheid, niet op dat asfalt… Bovendien zorgde die regenbui van zaterdag voor nog extra lastige omstandigheden.”

Te grote invloed van de ingenieurs

De analisten in de studio geraakten niet uitgepraat over de inhaalrace van Verstappen. Al had Vermersch vooral oog voor het lakse verdedigen van de concurrentie. “Oké, het is Verstappen. Je gaat aan het einde wel aan het langste eind trekken. Maar verdedig toch eens een beetje als je wordt ingehaald. Iedereen buiten Pérez leek te zeggen: “Ga maar Max.”. Zo wordt het ook niet moeilijker.

“Het is te berekend, te afgelikt”, vult Dejonghe aan. “Er zouden meer onzekerheden moeten zijn, meer onzekere factoren. Het is bijna een theoretische sport geworden. Er zouden meer verantwoordelijkheden moeten liggen bij de rijders. Ik hoorde dat er afgelopen weekend geklaagd werd omdat een rijder niet wist dat er nog een auto achter de bocht reed tijdens de vrije training. Iedereen wil een perfect rondje kunnen afleggen. In welke raceklasse maak je zoiets mee? Zoiets moet je afdwingen in andere series. In de Formule 1 moet alles perfect zijn, dat maakt het niet aantrekkelijk om naar te kijken.”

“Ze willen verdedigen tegen de rijders die op hun niveau zitten, niet op rijders waarvan ze weten dat die op dit ogenblik beter presteren, aldus Vermersch. “Daar willen ze zich niet tegen verdedigen. Het is te berekend. De rijders hebben allemaal een briefing gehad van de ingenieurs met wat er kan en wat niet. De inbreng van ingenieurs wordt ieder jaar een beetje groter, en daar heb ik het niet zo voor.”

De problemen bij Ferrari

Een opvallend resultaat was misschien wel de zwakke prestatie van Ferrari. Vorig seizoen was Leclerc nog een van de uitdagers voor de wereldtitel, maar dat zit er dit seizoen niet in. “Red Bull is heel hard uitgelopen”, verklaart Dejonghe het grote verschil met vorig seizoen. “Dat wil weliswaar niet zeggen dat Ferrari niet is vooruitgegaan. Het verschil is gewoon gigantisch omdat Red Bull een waanzinnige auto heeft gebouwd.”

“Die dwaze fouten van vorig jaar maken ze niet meer. Dat is frappant, want nu is het dan eigenlijk gewoon de fout van de rijders. Niet alle puzzelstukjes liggen nog niet op zijn plek, dat is duidelijk. Het ergste van al is dat Ferrari zelf zegt dat het fout is van hun rijders. Dat zeg je toch niet. Zo geef je een rijder op zoek naar vertrouwen geen steun.”

“Of de mogelijke overstap van Charles Leclerc iets te maken heeft met de uitlatingen van Ferrari? Dat is wel hun politiek. En je weet dat de Italiaanse pers op alles springt wat Ferrari is. Het is natuurlijk ook niet slim van Leclerc om daar dan op in te gaan. Dat is dom. Dat veroorzaakt chaos in Italië.”

Aston Martin opnieuw op het podium

Wie wel opnieuw boven water is gekomen, is Fernando Alonso. In zijn Aston Martin reed de ervaren Spanjaard naar een knappe derde plek in Miami. “Alonso stond er weer”, zag ook Vermersch. “Lance Stroll daarentegen. Ik weet niet wat hij aan het doen was.”

“Ik begrijp het ook niet”, gaat Dejonghe verder. “Hij heeft nu een wagen die echt werkt en doet hij alsof het te moeilijk is. Het is alsof hij een tekort heeft aan focus, ambitie en goesting heeft om het te doen werken. Iedereen is enthousiast bij Aston Martin, er hangt een goede vibe. Volgens mij vindt Lawrence Stroll het momenteel niet zo erg dat zijn zoon niet presteert.”