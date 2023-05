Halsbrekende toeren! Sepp Kuss probeert schakelprobleem eigenhandig op te lossen in volle afdaling

Een opvallend beeld in volle finale. Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss moest vooraan plots de rol lossen. Niet omdat hij zich helemaal had leeg gereden, wel omdat de Amerikaan kampte met een schakelprobleem. Wat volgde was een gevaarlijk manoeuvre. In plaats van even te wachten op de volgwagen om van fiets te wisselen, besloot Kuss om in volle afdaling het probleem zelf op te lossen. Zonder resultaat.

Don’t try this at home. Sepp Kuss is al enkele jaren een vaste pion in de klimploeg van Jumbo-Visma. De Amerikaan valt daarin telkens op door als een van de laatste helpers Primoz Roglic of Jonas Vingegaard bij te staan. Met die rol verscheen Kuss ook aan de start van de Giro. Roglic helpen zat er vandaag echter niet in. Een schakelprobleem zorgde ervoor dat hij geen rol van betekenis kon spelen.

Toch probeerde de Amerikaan om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Kuss begon in volle afdaling stevig aan zijn derailleur te prutsen. Hij slaagde er ook in om het batterijtje uit zijn schakelsysteem te halen, maar liet die vervolgens vallen waardoor hij het probleem toch niet opgelost kreeg. Een manoeuvre dat veel erger had kunnen aflopen.