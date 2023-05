Megan leed volgens haar mama aan kanker, maar bij haar dood konden artsen geen tumor vinden

De Britse Megan Bhari richtte in 2012 een organisatie op om kankerpatiëntjes blij te maken, want volgens haar mama had ze zelf ook een hersentumor. Maar toen ze enkele jaren geleden stierf, vonden artsen daar helemaal geen bewijs van. De BBC brengt nu het volledige verhaal naar buiten in een podcastreeks.

Uitstapjes naar Disneyland, feestjes in chique outfits en ontmoetingen met de grootste sterren. De Britse organisatie Believe in Magic was voor veel kinderen, die vochten tegen kanker, een godsgeschenk. De organisatie werd in 2012 opgericht door de 16-jarige Megan Bhari. Haar ouders waren al vroeg uit elkaar gegaan en het meisje leidde een ogenschijnlijk normaal leven bij haar mama Jean. Maar op haar 13de werd bij haar idiopathische intracraniële hypertensie vastgesteld, oftewel een verhoogde druk op haar hersenen. Enkele jaren later vertelde mama Jean aan haar vriendinnen dat haar dochter ook een hersentumor had. Om kinderen zoals zij een lichtpuntje te bezorgen, richtte Megan Believe in Magic op.

Die organisatie gaarde snel grote bekendheid. De jongens van de Britse boyband One Direction schaarden zich achter het initiatief en in 2015 kreeg Megan een award van de toenmalige Britse premier David Cameron. Maar toen Believe in Magic op een hoogtepunt zat, deelde mama Jean mee dat de toestand van haar dochter verslechterde. Ze moest voor een behandeling naar de Verenigde Staten en had 120.000 pond ( zo’n 137.000 euro) nodig. Door de populariteit van Megan werd dat bedrag in minder dan 48 uur ingezameld.

Privédetective

Al was niet iedereen overtuigd. Een groepje ouders van kinderen die soortgelijke diagnoses hadden gekregen, koesterde argwaan. Zo ook Jo Ashcroft, die in het verleden zelf een inzamelactie voor 250.000 pond (zo’n 286.000 euro) organiseerde voor haar zoon. Ashcroft vond de oproep van Jean wat vreemd. De mama had geen enkel ziekenhuis of dokter vernoemd. “Het was een beetje verdacht. Ik wou gewoon dat het geld naar de juiste plek ging”, vertelde ze aan BBC. Maar uit schrik om iemand verkeerdelijk te beschuldigen, liet ze het achter zich.

Een jaar later hadden Jean en Megan opnieuw geld nodig. Dit keer konden Ashcroft en de andere ouders door heel wat speurwerk achterhalen dat de twee hun e-mails niet openden vanuit een ziekenhuis, maar vanuit een luxehotel in Disneyworld Florida. De ouders besloten daarom een privédetective in de arm te nemen. Die zag Jean en Megan op de kade van een cruiseschip. Niet als de doodzieke dochter en behulpzame moeder, maar eerder als twee ‘blije toeristen’.

Het bewijs leek verzameld, maar toen kreeg Ashcroft in maart 2018 een onthutsend telefoontje. Megan was overleden in het ziekenhuis. Volgens aanhangers van de ondertussen 23-jarige vrouw was ze ‘de dood ingejaagd’ door mensen die aan haar twijfelden. Zij waren dan ook hard voor Ashcroft en haar medestanders op sociale media. Maar de ouders zelf waren nog altijd niet overtuigd van de kanker van Megan.

Psychiatrische aandoening

Er kwam uiteindelijk een onderzoek naar de dood van de jonge vrouw. Daaruit bleek dat ze wel degelijk ziek was. Ze leed aan verschillende aandoeningen, maar die waren allemaal behandelbaar, luidde het. Tot ieders verbazing stelde de autopsie ook vast dat er inderdaad geen sprake was van een tumor. Haar brein was “morfologisch normaal”. Megan stierf aan hartritmestoornis gelinkt aan een te vette lever. De medische voorgeschiedenis van de vrouw baarde de artsen wel zorgen. Zo bleek dat ze vaak probeerde aan pijnstillers te geraken, hopte ze van dokter naar dokter en miste ze geregeld medische afspraken.

Er kwamen verschillende onderzoeken, maar nooit een officiële verklaring voor wat er zich precies had afgespeeld. Volgens experts in Britse media kan het verhaal gelinkt worden aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Dat is een psychiatrische aandoening waarbij iemand herhaaldelijk medische hulp zoekt voor bewust verzonnen ziektes bij iemand anders. Onlangs confronteerde BBC mama Jean daarmee, maar de vrouw ontkent alles. “Ik hield van en zorgde voor mijn dochter. Suggereren dat ik haar ook maar iets heb aangedaan is absoluut ziekmakend.”